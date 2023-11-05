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Министр Израиля заявил о возможном ядерном ударе по сектору Газа

05 ноября 2023 12:44
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Министр по делам Иерусалима и культурного наследия Израиля Амихай Элияху выразил готовность к возможной ядерной атаке на сектор Газа, вызвав тем самым критику со стороны руководства страны и других политиков. Об этом пишет Times of Israel, передает РИА Новости.

Элияху также выступил против оказания гуманитарной помощи Газе. Правда, позже он попытался отказаться от своих слов, утверждая, что его реплика об атомной бомбе носила метафорический характер. С критикой высказываний Элияху выступила канцелярия премьер-министра и лидер оппозиции Израиля Яир Лапид. Премьер отстранил министра от участия в правительственных заседаниях на неопределенное время.

# Международная политика

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