FT: Западу невыгодно конфисковывать активы РФ

Если будут конфискованы российские активы, то для Запада это может обернуться тем, что другие страны захотят уберечь свои активы от таких действий. Об этом сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.

Это может привести к дестабилизации мировой финансовой системы. Ранее руководители стран ЕС поручили Еврокомиссии разработать предложения по направлению прибыли от замороженных российских активов на поддержку Украины. Власти России готовят судебные иски, чтобы оспорить замораживание международных резервов.