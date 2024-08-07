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Министр иностранных дел Венгрии назвал ЕС «фабрикой лжи»

07 августа 2024 14:10
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Напряженность между Брюсселем и Будапештом продолжает расти. Министр иностранных дел Венгрии назвал ЕС «фабрикой лжи», так как европейские политики препятствуют инициативе премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Венгрии назвал ЕС «фабрикой лжи»-1

В качестве доводов глава внешнеполитического ведомства привел массовое осуждение среди европейских чиновников поездок Орбана в Москву и Пекин, а также встречи с Трампом во Флориде. Ко всему прочему, венгерская сторона осуждает запрет Киева на транзит российской нефти, который является стратегическим сырьем для стран центральной Европы. На фоне этого Будапешт сталкивается с серьезными проблемами в поставках энергоресурсов. По словам руководителя МИД, такая политика Брюсселя приведет к ослаблению Евросоюза как в области безопасности, так и в экономике и энергетике.

# Международная политика # Виктор Орбан # Новости Венгрии

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