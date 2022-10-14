Министр экономики ФРГ: в 2023 году страна скатится в рецессию

Новости Германии. Федеральное статистическое управление Германии обнародовало новые данные об изменении потребительских цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфляция в сентябре достигла рекордных 10 %. В последний раз такие значения фиксировались более 30 лет назад.

Этот уровень оказался гораздо выше экономических прогнозов. По словам главы ведомства, основной причиной этого стало подорожание энергоносителей. За год их стоимость выросла на 44 %. За ними идут продукты питания – они поднялись в цене почти на 19 %. Впрочем, как отметили в статуправлении, продавцам приходится менять ценники на все группы товаров, при этом добавляя к ним новые цифры.