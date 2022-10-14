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Министр экономики ФРГ: в 2023 году страна скатится в рецессию

14 октября 2022 08:01
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Новости Германии. Федеральное статистическое управление Германии обнародовало новые данные об изменении потребительских цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфляция в сентябре достигла рекордных 10 %. В последний раз такие значения фиксировались более 30 лет назад.  

Министр экономики ФРГ: в 2023 году страна скатится в рецессию-1

Этот уровень оказался гораздо выше экономических прогнозов. По словам главы ведомства, основной причиной этого стало подорожание энергоносителей. За год их стоимость выросла на 44 %. За ними идут продукты питания – они поднялись в цене почти на 19 %. Впрочем, как отметили в статуправлении, продавцам приходится менять ценники на все группы товаров, при этом добавляя к ним новые цифры.  

Министр экономики ФРГ: в 2023 году страна скатится в рецессию-4

Нынешний рекорд инфляции, по мнению министра экономики Германии, далеко не последний. В 2023 году страна скатится в рецессию. А этот тяжелый энергетический кризис грозит перерасти в экономический и социальный.  

# Экономический кризис # Роберт Хабек # Новости Германии # Фотофакт

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