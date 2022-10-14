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В США подросток с дробовиком убил пять человек

14 октября 2022 07:59
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Новости США. Пять человек, включая полицейского, убиты в результате стрельбы в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое получили ранения и находятся в больницах. Трагедия произошла в городке Роли в Северной Каролине.  

В США подросток с дробовиком убил пять человек-1

По сообщению властей, подозреваемый уже задержан. Но его личность не раскрывается. Неизвестны пока и его мотивы. По рассказам свидетелей, стрелял подросток, который был одет в камуфляж и вооружен дробовиком. Местных жителей в целях безопасности попросили пока не выходить из дома.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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