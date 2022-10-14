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Наводнения в Австралии: гражданам предложили покинуть свои дома

14 октября 2022 07:55
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Новости Австралии. Жителям юго-восточной части Австралии предложено эвакуироваться из своих домов из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных дождей, которые не прекращаются уже две недели, вышли из берегов практически все реки.  

Наводнения в Австралии: гражданам предложили покинуть свои дома-1

Вода прибывала так стремительно, что у людей не осталось возможности предпринять какие-то меры. Власти сообщили, что повреждены около 1 000 домов. Пока трудно оценить ущерб, но все говорит о том, что он будет рекордным. По прогнозам синоптиков, ливни ослабнут к концу недели.  

# Наводнение # Новости Австралии # Фотофакт

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