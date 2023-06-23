Зеленский заявил о кадровых перестановках после проверки бомбоубежищ в стране

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения после проверки в городе бомбоубежищ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, пишет РИА Новости.

Сообщается, что об этом президент Украины сообщил на своей странице в мессенджере. Ранее он озвучивал, что четвертая часть украинских бомбоубежищ непригодна к использованию в случае необходимости. В неудовлетворительном состоянии находятся специальные укрытия по всей стране, в том числе и в тех городах, где имеются финансовые ресурсы для приведения бомбоубежищ в порядок, заявил Зеленский.

Президент Украины обратил внимание, что нарекания на неудовлетворительное состояние инфраструктуры поступали и от премьера страны. Денис Шмыгаль обращал внимание на плохое содержание мостов в крупнейших украинских городах. Речь шла и о Киеве. Зеленский анонсировал проверки. Украинский лидер сообщил о создании специальной комиссии, которая проверит мосты и путепроводы по всей Украине.

В среду, 21 июня, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что против него и властей Киева развернута кампания по дискриминации на фоне ситуации с состоянием бомбоубежищ.