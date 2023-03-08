Западные СМИ: за подрывами «Северного потока» стоит проукраинская группировка

За подрывами «Северного потока» стоит проукраинская группировка. Такая информация появилась в западной прессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве уже назвали это теорией заговора. Однако немецкие исследователи представили неопровержимую версию случившегося. По их мнению, нападение было совершено группой из шести человек с использованием судна, арендованного польской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит двум гражданам Украины. С причастностью Киева к диверсиям согласились и американские эксперты. Взрывы в международных водах Балтийского моря произошли в сентябре 2022 года, в результате чего «Северные потоки» были почти полностью выведены из строя.