Сделки по нефти между Россией и Индией подрывают господство доллара

Торговые отношения Российской Федерации и Индии в рамках нефтяных сделок ставят под угрозу господство валюты США, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
В Индии за российскую нефть вместо американской валюты теперь рассчитываются преимущественно рублем или национальной валютой Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщается, что при таких сделках доллар потерял позиции в начале декабря 2022 года. Тогда Запад ввел потолок цен на нефть из Российской Федерации.
Несмотря на западные санкции в отношении банков России, РФ и Индия намерены и далее заключать торговые нефтяные сделки и находить альтернативные способы расчета, сообщают индийские источники.
Ранее Международный валютный фонд предупреждал, что санкционная политика против Российской Федерации может подорвать позиции американской валюты, так как будут использованы другие способы оплаты.
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