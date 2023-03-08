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Жительницы Индонезии вышли на пикет за равные права с мужчинами

08 марта 2023 13:00
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Новости Индонезии. За гендерное равенство. Жительницы Индонезии выступили за равные права с мужчинами. Акция протеста прошла в Джакарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительницы Индонезии вышли на пикет за равные права с мужчинами-1

Участие в демонстрации приняли представительницы профсоюзов. Они обвинили правительство в несправедливости по отношению к себе. Положение женщин в обществе до сих пор уязвимо, считают активистки и требуют от властей обеспечить защиту их прав. Аналогичные призывы звучали и у президентского дворца в Маниле. Полиция ненадолго заблокировала подход к зданию, однако позже открыла его. В результате митинг, участницами которого стали около 300 человек, все же состоялся.

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# Акции протеста # Новости Индонезии # Фотофакт

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