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Миллионы китайцев не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса

07 февраля 2024 07:18
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Миллионы граждан КНР не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса. Его вызвала непогода. На страну обрушились снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы китайцев не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса-1

Наиболее пострадала центральная провинция Хубэй. Льдом покрыто главное шоссе региона. Движение по железной дороге частично остановлено. Жители ждут оптимистичных прогнозов от синоптиков, но те сообщают о новой волне холодов. Также Китай, по прогнозам специалистов, накроют ледяные дожди. Ситуация улучшится только к концу недели.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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