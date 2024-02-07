Миллионы китайцев не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса

Миллионы граждан КНР не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса. Его вызвала непогода. На страну обрушились снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее пострадала центральная провинция Хубэй. Льдом покрыто главное шоссе региона. Движение по железной дороге частично остановлено. Жители ждут оптимистичных прогнозов от синоптиков, но те сообщают о новой волне холодов. Также Китай, по прогнозам специалистов, накроют ледяные дожди. Ситуация улучшится только к концу недели.