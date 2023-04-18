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Тарифы вырастут сразу на 60%. В Германии дорожает электричество

18 апреля 2023 08:22
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Новости Германии. Крупнейший немецкий поставщик энергоносителей заявил о резком росте цен на электричество. Тарифы вырастут сразу на 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарифы вырастут сразу на 60%. В Германии дорожает электричество-1

Пока это повышение коснется одной федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии, но, скорее всего, в дальнейшем это ждет жителей и других районов. Теперь семья из трех человек будет платить за свет больше 2 тысяч евро в год. Это в среднем. В энергокомпании пояснили, что из-за закрытия АЭС для производства электроэнергии им придется перейти на газ, стоимость которого по-прежнему остается довольно высокой, что в свою очередь влияет на размер тарифов.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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