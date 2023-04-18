Тарифы вырастут сразу на 60%. В Германии дорожает электричество

Пока это повышение коснется одной федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии, но, скорее всего, в дальнейшем это ждет жителей и других районов. Теперь семья из трех человек будет платить за свет больше 2 тысяч евро в год. Это в среднем. В энергокомпании пояснили, что из-за закрытия АЭС для производства электроэнергии им придется перейти на газ, стоимость которого по-прежнему остается довольно высокой, что в свою очередь влияет на размер тарифов.