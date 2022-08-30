Инфляция в Литве достигла 21%, это рекордный показатель за последние 25 лет

В стране стремительно дорожают продукты, топливо и транспортные услуги. На этом фоне литовцы вынуждены пересматривать привычный уклад жизни, сократить до минимума список покупок и экономить на всем. А это в свою очередь влияет и на бизнес. У многих компаний упал уровень продаж. И, как считают финансовые аналитики, буквально через месяц ситуация станет еще хуже. Поэтому бизнесу надо подготовиться к этому уже сейчас. Так как многие частные фирмы и предприятия могут не пережить это тяжелое время.