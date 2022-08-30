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Инфляция в Литве достигла 21%, это рекордный показатель за последние 25 лет

30 августа 2022 18:37
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Новости Литвы. Очередной антирекорд побит в Литве. Инфляция в стране достигла 21 %. Это исторический показатель за последние 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Литве достигла 21%, это рекордный показатель за последние 25 лет-1

В стране стремительно дорожают продукты, топливо и транспортные услуги. На этом фоне литовцы вынуждены пересматривать привычный уклад жизни, сократить до минимума список покупок и экономить на всем. А это в свою очередь влияет и на бизнес. У многих компаний упал уровень продаж. И, как считают финансовые аналитики, буквально через месяц ситуация станет еще хуже. Поэтому бизнесу надо подготовиться к этому уже сейчас. Так как многие частные фирмы и предприятия могут не пережить это тяжелое время.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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