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В Португалии два человека заразились коронавирусом

02 марта 2020 14:25
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Новости мира. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфицированы оказались два человека.

В Португалии два человека заразились коронавирусом-1

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Одним из заболевших является врач, который до этого находился на севере Италии. Другой мужчина, вернувшийся недавно из Испании. Коронавирус выявлен уже почти в 70 странах. 

# Коронавирус # Фотофакт

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