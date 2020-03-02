В Португалии два человека заразились коронавирусом

Новости мира. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфицированы оказались два человека.

Олимпийские игры в Токио могут пройти при пустых трибунах

Одним из заболевших является врач, который до этого находился на севере Италии. Другой – мужчина, вернувшийся недавно из Испании. Коронавирус выявлен уже почти в 70 странах.