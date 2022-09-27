Прямой эфир

МИД Венгрии: европейская политика санкций потерпела крах

27 сентября 2022 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О том, что европейская политика санкций потерпела крах, высказался министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Венгрии: европейская политика санкций потерпела крах-1

По словам главы венгерского МИД, антироссийские санкции нанесли гораздо больший ущерб экономике Европы, чем Москве. Кроме того, такая политика привела экономическое состояние континента к рецессии. Именно в результате санкций во многих европейских странах резко выросла инфляция, а также стоимость коммунальных услуг и продуктов питания. Поэтому нет смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций, отметил дипломат. Ранее на эту тему высказался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что только снятие санкций с России будет способствовать восстановлению европейской экономики.

# Кризис в ЕС # Виктор Орбан # Петер Сийярто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Макей: угроза применения ядерного оружия реальна
26 сентября 2022 19:39

Макей: угроза применения ядерного оружия реальна

В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим
26 сентября 2022 16:08

В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим

«Хорошо жили за счёт того, что у них был доступ к дешёвому газу». Сможет ли Европа выбраться из кризиса?
26 сентября 2022 15:02

«Хорошо жили за счёт того, что у них был доступ к дешёвому газу». Сможет ли Европа выбраться из кризиса?