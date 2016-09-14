МИД: в ДТП в Барселоне пострадали 3 белоруса

Новости Беларуси. Начнем выпуск с главных сообщений последних нескольких часов. Информация о наличии белорусов среди пострадавших в ДТП в Барселоне подтвердилась.

Напомним, авария произошла этим утром. Пострадали более 20 человек. Трое из них в тяжелом состоянии. Автобус, перевозивший туристов, направлялся из аэропорта в Барселону. По предварительным данным водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автобус перевернулся во время сильного ливня.

Мы связались с нашими дипломатами в Испании. И на эту минуту располагаем самой свежей информацией о состоянии белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Князев, первый секретарь посольства Республики Беларусь во Французской Республике:

По уточненной информации, полученной посольством из комитета безопасности мэрии Барселоны, в момент аварии среди пассажиров автобуса были 3 гражданина Беларуси. Все граждане, находившиеся в автобусе во время ДТП, были доставлены в местный госпиталь. После медицинского осмотра белорусские граждане покинули лечебное учреждение. По полученной информации белорусские граждане в ходе происшествия серьезно не пострадали. В настоящее время они покинули территорию Испании и возвращаются в Беларусь.