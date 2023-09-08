МИД Украины требует от Китая объяснений по поводу визита в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан

МИД Украины рассчитывает на получение разъяснений из Пекина в связи с визитом в Донецкую Народную Республику (ДНР) группы блогеров и китайской оперной певицы Ван-Фан. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что он встретился с блогерами из Китая, в том числе и с оперной певицей Ван-Фан, исполнившей песню «Катюша» в Мариупольском драмтеатре, разбомбленном украинскими войсками.

Украинская сторона ожидает от КНР объяснений о целях нахождения граждан Китая в Мариуполе и о том, как они оказались во временно оккупированном украинском городе. Министерство иностранных дел Украины инициирует введение запрета на въезд в Украину для всех «этих китайских гастролеров».