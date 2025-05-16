МИД Турции о переговорах в Стамбуле: это важный день для достижения мира

Состоявшиеся 16 мая в Стамбуле переговоры Москвы и Киева – это важный день для достижения мира. Такое заявление сделал глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

Турция 16 мая принимала первые прямые переговоры за последние три года между Российской Федерацией и Украиной. Встреча представителей Москвы и Киева длилась почти два часа. Стороны пришли к договоренностям обменяться военнопленными в формате тысяча на тысячу и детально прописать свои предложения по прекращению огня. Украинская сторона также сделала запрос на встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Помощник российского лидера Владимир Мединский, который представляет РФ на переговорном процессе, заявил, что Россия приняла запрос к сведению.