Как заявил в кулуарах Евразийского экономического форума замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, введенные санкции и разрыв экономических связей с Россией обошлись ЕС в 1,5 триллиона долларов. Сокращается и объем взаимной торговли. Об этом пишет РИА Новости.

В 2013 году торговый оборот между российскими компаниями и партнерами из Европы составил 417 миллиардов долларов. Если бы не санкции, то в текущем году эта цифра могла бы достичь 700 миллиардов долларов США. Но в 2022 году он составлял всего 200 миллиардов долларов, а к концу текущего года, как предполагается, упадет до менее чем 100 миллиардов.

Грушко отметил, что немецкая промышленность вынуждена закупать газ по ценам в три раза выше, чем на внутреннем рынке США. Это продолжается, несмотря на протест бизнеса. Западные предприниматели выражают сожаление по поводу сложившегося положения.

После начала российской военной операции в Украине Запад усилил в отношении Москвы санкционное давление. Президент РФ Владимир Путин отметил, что политика по сдерживанию и ослаблению России является долгосрочной стратегией Запада, но Москва спокойно выдерживает это давление.