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ЕК подаст иск против Венгрии в суд ЕС из-за закона о защите суверенитета

03 октября 2024 12:42
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Европейская комиссия обратилась в европейский суд с иском к Венгрии в связи с принятием закона о защите прав суверена, нарушающего, по мнению ЕК, законы ЕС. Об этом пишет ТАСС.

В феврале и мае 2024 года ЕК отправила в Венгрию письма с изложением своих претензий, но Венгрия их отклонила. ЕК полагает, что закон нарушает права, закрепленные в Хартии ЕС об основополагающих правах, и ряд свобод внутреннего рынка.

Согласно новому венгерскому закону, иностранное финансирования политических партий считается преступлением, за которое грозит до трех лет лишения свободы.

# Международная политика

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