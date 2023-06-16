МИД Польши объяснил причину задержания президента ЮАР и его делегации

Согласно заявлению МИД Польши, президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также его охрана были задержаны в аэропорту Варшава-Окенце из-за обнаружения «опасных материалов» и присутствия несообщенных лиц на борту, пишет РИА Новости.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметил, что эта ситуация возникла из-за нарушений стандартных процедур въезда, необходимых Республике. Там указали, что на борту самолета имелись вещи, ввоз которых был не санкционирован представителями ЮАР, а также находились люди, о которых польскую сторону не уведомили.

В МИД Польши заявили, что они приложили все необходимые усилия для организации подготовки к визиту президента Рамофосы. Было проведено три консультации и поддерживался постоянный контакт с представителями ЮАР. В польском МИД также рассказали, что Южно-Африканская Республика была информирована обо всех процедурах, формальностях и разрешениях, требуемых для въезда делегации в Польшу.