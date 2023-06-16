Польша заблокировала в самолёте президента ЮАР и его делегацию

Южноафриканская делегация с участием президента Сирила Рамафосы и сопровождавших его СМИ была блокирована в самолете в Польше. Об этом сообщает News24, пишет РИА Новости.

Эти меры Польши посеяли хаос в оперативных планах правоохранительных органов и национальной обороны ЮАР. Руководитель президентской службы безопасности Южно-Африканской Республики генерал-майор Уолли Руд обвинил власти польской республики в саботаже и расизме.

Он сказал, что сотрудники южноафриканского посольства в Варшаве пробовали наладить контакты с польскими властями, но те потребовали различные документы, разрешения и наотрез отказались разговаривать на английском языке. Сотрудницу президентской службы безопасности ЮАР, темнокожую женщину, даже обыскивали с раздеванием, до того как пропустили в самолет, что вызвало возмущение высшего руководства.

Президент Рамафоса уже находится в Киеве.