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Польша заблокировала в самолёте президента ЮАР и его делегацию

16 июня 2023 12:13
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Южноафриканская делегация с участием президента Сирила Рамафосы и сопровождавших его СМИ была блокирована в самолете в Польше. Об этом сообщает News24, пишет РИА Новости.

Эти меры Польши посеяли хаос в оперативных планах правоохранительных органов и национальной обороны ЮАР. Руководитель президентской службы безопасности Южно-Африканской Республики генерал-майор Уолли Руд обвинил власти польской республики в саботаже и расизме.

Он сказал, что сотрудники южноафриканского посольства в Варшаве пробовали наладить контакты с польскими властями, но те потребовали различные документы, разрешения и наотрез отказались разговаривать на английском языке. Сотрудницу президентской службы безопасности ЮАР, темнокожую женщину, даже обыскивали с раздеванием, до того как пропустили в самолет, что вызвало возмущение высшего руководства. 

Президент Рамафоса уже находится в Киеве.

# Международная политика # Сирил Рамафоса

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