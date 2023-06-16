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Киссинджер: в отношениях России и Европы важно установить консенсус и согласие

16 июня 2023 12:20
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Во взаимоотношениях Европы и России важно установить консенсус, отметил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg, передает РИА Новости.

Он указал на необходимость достижения согласия и консенсуса при урегулировании конфликтных ситуаций для формирования надежных устоев во взаимоотношениях между двумя сторонами. 

Киссинджер предостерег о риске оскорбить и ослабить Россию, что может вызвать новую эскалацию. Он также высказал свои опасения по поводу военного мышления в геополитических отношениях между государствами, способного привести к глобальной конфронтации и вовлечь другие страны, такие как Китай, в российско-украинский конфликт. 

Киссинджер, возраст которого в этом году составляет 100 лет, является сторонником идеи вступления Украины в НАТО.

# Международная политика # Генри Киссинджер

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