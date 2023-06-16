Несостоявшееся наступление Вооруженных сил Украины вызвало разочарование у западных союзников. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье 19FortyFive, пишет РИА Новости.

Дэвис подчеркивает, что надежды на успешное контрнаступление были обманчивыми, несмотря на серьезную подготовку и предоставленное НАТО вооружение. Украина не смогла организовать эффективные действия и понять, как вести атаки после первой недели боев. Бригада, оснащенная и обученная по стандартам НАТО, не смогла прорваться сквозь российскую оборону. Киевскому режиму теперь критически важны поставки вооружений со стороны Запада для продолжения военных действий.

Автор отмечает, что с каждым месяцем становится все менее вероятно, что НАТО будет продолжать поставки оружия Вооруженным силам Украины в таком объеме, как требуется.