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Дэвис заявил, что НАТО и союзники разочарованы контрнаступлением ВСУ

16 июня 2023 12:36
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Несостоявшееся наступление Вооруженных сил Украины вызвало разочарование у западных союзников. Об этом заявил  подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье 19FortyFive, пишет РИА Новости.

Дэвис подчеркивает, что надежды на успешное контрнаступление были обманчивыми, несмотря на серьезную подготовку и предоставленное НАТО вооружение. Украина не смогла организовать эффективные действия и понять, как вести атаки после первой недели боев. Бригада, оснащенная и обученная по стандартам НАТО, не смогла прорваться сквозь российскую оборону. Киевскому режиму теперь критически важны поставки вооружений со стороны Запада для продолжения военных действий.

Автор отмечает, что с каждым месяцем становится все менее вероятно, что НАТО будет продолжать поставки оружия Вооруженным силам Украины в таком объеме, как требуется.

# Международная политика

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