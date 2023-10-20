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МИД Греции выразил скорбь из-за израильского удара по церкви в Газе

20 октября 2023 13:05
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МИД Греции выражает скорбь в связи с гибелью людей в результате обстрела здания рядом с монастырем Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В Министерстве обратились ко всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке с требованием защитить мирных жителей и безопасность религиозных учреждений. 

В ответ на ракетный удар здание обрушилось, внутри оказалось множество христиан, среди них есть раненые и погибшие. Иерусалимская православная патриархия осудила этот авиаудар, называя его военным преступлением. МИД Палестины сообщил о двух погибших, включая ребенка, и десятках раненых в результате обстрела церкви. Храм Святого Порфирия – одна из древнейших христианских церквей в мире.
 

# Международная политика

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