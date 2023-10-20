В результате удара Израиля по церкви Святого Порфирия в Газе погибли 18 человек

В ходе израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек. Об этом сообщает телеканал Skai, передает РИА Новости.

Храм был разгромлен вчера вечером, и его хозяин, Иерусалимский патриархат греческой православной церкви, выразил осуждение действиям израильской армии. Греческая журналистка Арети Афанасиу утверждает, что под обломками могут оказаться до 150 человек. Сообщается, что в храме в момент взрыва было более 400 человек. МИД России и Русская православная Церковь осудили обстрел и выразили соболезнования.