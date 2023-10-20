Politico: Блинкен написал письмо для сотрудников Госдепа арабского происхождения

Госсекретарь США Энтони Блинкен разослал письмо с поддержкой арабским сотрудникам Госдепартамента в условиях палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Оно не имеет никакого отношения к жалобам на пренебрежение со стороны руководства. Блинкен выразил поддержку своим подчиненным, особенно тем, кто пострадал от насилия. Он убежден, что администрация действующего лидера США Байдена старается найти баланс в вопросе о конфликте на Ближнем Востоке. В последние годы они призывают Израиль не причинять вреда гражданскому населению и отмечают страдания палестинцев. Некоторые американцы арабского происхождения сетуют на невнимание со стороны администрации.

