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Politico: Блинкен написал письмо для сотрудников Госдепа арабского происхождения

20 октября 2023 11:18
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Госсекретарь США Энтони Блинкен разослал письмо с поддержкой арабским сотрудникам Госдепартамента в условиях палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Оно не имеет никакого отношения к жалобам на пренебрежение со стороны руководства. Блинкен выразил поддержку своим подчиненным, особенно тем, кто пострадал от насилия. Он убежден, что администрация действующего лидера США Байдена старается найти баланс в вопросе о конфликте на Ближнем Востоке. В последние годы они призывают Израиль не причинять вреда гражданскому населению и отмечают страдания палестинцев. Некоторые американцы арабского происхождения сетуют на невнимание со стороны администрации.
 

# Международная политика # Энтони Блинкен # Джо Байден

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