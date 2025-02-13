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«Авангард» прошелся катком по «Амуру» в рамках чемпионата КХЛ

13 февраля 2025 14:19
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Амур» со счетом 7:1. Об этом пишет РИА Новости.

«Авангард» прошелся катком по «Амуру» в рамках чемпионата КХЛ-1

Фото: pixabay

В команде победителей голы забили Джованни Фьоре, Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков и Константин Окулов. За «Амур» отличился Владислав Барулин.

Эта встреча оказалась 1001-й для обоих клубов и для Ильи Каблукова, сделавшего две голевые передачи. «Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции с 64 очками, а «Амур» – предпоследнее место с 32 очками.

# Хоккей

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