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МИД Финляндии допустил поэтапное открытие КПП на границе с Россией

11 декабря 2023 19:44
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МИД Финляндии допустил поэтапное открытие КПП на границе с Россией, об этом заявила глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее словам, сейчас обстановка на восточной границе относительно мирная, ситуация там отслеживается ежедневно.

МИД Финляндии допустил поэтапное открытие КПП на границе с Россией-1

При полной стабилизации в скором времени власти постепенно начнут открытие погранпунктов. Такие действия финских властей очевидны, так как огромный отток российских покупателей сильно ударил по экономике страны. Напомним, с начала ноября Финляндия закрыла практически все пункты пропуска на границе с Россией, а полное ее закрытие планировалось 12 декабря.

# Граница # Фотофакт

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