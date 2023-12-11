МИД Финляндии допустил поэтапное открытие КПП на границе с Россией, об этом заявила глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее словам, сейчас обстановка на восточной границе относительно мирная, ситуация там отслеживается ежедневно.

При полной стабилизации в скором времени власти постепенно начнут открытие погранпунктов. Такие действия финских властей очевидны, так как огромный отток российских покупателей сильно ударил по экономике страны. Напомним, с начала ноября Финляндия закрыла практически все пункты пропуска на границе с Россией, а полное ее закрытие планировалось 12 декабря.