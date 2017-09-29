МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг

Выезжать в центральные и северо-восточные регионы острова крайне опасно из-за активности вулкана Агунг, извержение которого может начаться в любой момент. На сегодня, 29 сентября, из опасной зоны уже эвакуировано 135 тысяч человек. Для них организованы временные пункты пребывания. В случае извержения пепел и ядовитые газы могут распространиться на расстояние 30 километров от кратера.