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МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг

29 сентября 2017 10:57
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Новости Беларуси. МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности при посещении Индонезии, в особенности, Бали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг-1

Выезжать в центральные и северо-восточные регионы острова крайне опасно из-за активности вулкана Агунг, извержение которого может начаться в любой момент. На сегодня, 29 сентября, из опасной зоны уже эвакуировано 135 тысяч человек. Для них организованы временные пункты пребывания. В случае извержения пепел и ядовитые газы могут распространиться на расстояние 30 километров от кратера.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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