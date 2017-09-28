В Китае девушка-подросток прыгнула с высоты 33 этажа и выжила

Пожарные, солдаты и друзья около часа пытались уговорить девочку не делать глупостей, но безуспешно – она прыгнула с небольшой платформы, которая находилась на высоте более ста метров. К счастью, команда спасателей успела установить огромную воздушную подушку, которая и спасла жизнь подростка.

Новости Китая. Вечером 24 сентября в Гуанчжоу молодая девушка прыгнула с 33 этажа и выжила.

В результате падения девушка сломала таз и повредила спину. Врачи констатируют: угрозы для жизни нет.

Из-за труднодоступного положения, в котором находилась девушка, пожарные не могли отправить лестницу, поэтому второй экипаж дежурил внизу с воздушной подушкой.

В тот момент, когда подруга пострадавшей попыталась поговорить с ней, девушка крикнула «он меня не любит» и прыгнула вниз.

Спасатели на крыше при помощи факелов смогли сориентировать своих коллег внизу, чтобы те правильно разместили воздушную подушку для спасения падающей девушки, которая находилась так высоко, что ее невозможно быть увидеть с земли.