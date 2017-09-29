Прямой эфир

Годовалый ребенок пострадал при обрушении трапа самолета в Пулково: возбуждено уголовное дело

29 сентября 2017 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 28 сентября вечером при сходе пассажиров с самолета произошло обрушение части площадки трапа рейса «Москва – Санкт-Петербург».

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, из-за обрушения были травмирована женщина и годовалый ребенок. Они упали с высоты более трех метров. Пострадавшие были госпитализированы.

Годовалый ребенок пострадал при обрушении трапа самолета в Пулково: возбуждено уголовное дело-1

Фото: sztproc.ru

Сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры начали проверку.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проводится установление обстоятельств инцидента.

В начале августа нынешнего года в аэропорту Индонезии два самолета задели друг друга крыльями – здесь подробнее.

# Фотофакт # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
За рулем был пользователь, получивший бесплатную поездку: в Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari
28 сентября 2017 18:52

За рулем был пользователь, получивший бесплатную поездку: в Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari

В Китае девушка-подросток прыгнула с высоты 33 этажа и выжила
28 сентября 2017 14:53

В Китае девушка-подросток прыгнула с высоты 33 этажа и выжила

В Мексике отменили мужской конкурс красоты из-за непривлекательных участников
28 сентября 2017 13:55

В Мексике отменили мужской конкурс красоты из-за непривлекательных участников