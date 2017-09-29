Годовалый ребенок пострадал при обрушении трапа самолета в Пулково: возбуждено уголовное дело

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, из-за обрушения были травмирована женщина и годовалый ребенок. Они упали с высоты более трех метров. Пострадавшие были госпитализированы.

Новости России. 28 сентября вечером при сходе пассажиров с самолета произошло обрушение части площадки трапа рейса «Москва – Санкт-Петербург».

Сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры начали проверку.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проводится установление обстоятельств инцидента.