Россия объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции

Это заявление Владимир Путин сделал на встрече с начальником Генштаба России. Также президент обратился к официальному Киеву и призвал его последовать примеру Москвы и остановить боевые действия. Как подчеркнул Владимир Путин, ход перемирия покажет реальную готовность Киева к мирным переговорам, а также способность конструктивно вести диалог на пути к урегулированию конфликта. При этом украинская сторона на данный момент не выступала с ответным заявлением. А потому, российские войска, как отметил Путин, должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия со стороны Киева и отражать любые провокации и агрессивные действия противника. Безусловно, ближайшие праздничные дни станут своеобразным «моментом истины» в «украинском вопросе».