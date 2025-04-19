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Россия объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции

19 апреля 2025 16:44
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С 18:00 19 апреля и до 00:00 21 апреля. Москва объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение, руководствуясь гуманитарными соображениями, принял Владимир Путин.

Россия объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции-2

Это заявление Владимир Путин сделал на встрече с начальником Генштаба России. Также президент обратился к официальному Киеву и призвал его последовать примеру Москвы и остановить боевые действия. Как подчеркнул Владимир Путин, ход перемирия покажет реальную готовность Киева к мирным переговорам, а также способность конструктивно вести диалог на пути к урегулированию конфликта. При этом украинская сторона на данный момент не выступала с ответным заявлением. А потому, российские войска, как отметил Путин, должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия со стороны Киева и отражать любые провокации и агрессивные действия противника. Безусловно, ближайшие праздничные дни станут своеобразным «моментом истины» в «украинском вопросе».

# Россия # Украина # Владимир Путин # Международная политика

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