Госдеп США изменит трактовку прав человека в своём ежегодном докладе

Ежегодный американский доклад по разным странам мира больше не будет содержать критики в адрес государств за отказ в предоставлении гражданам права на свободу передвижения и организацию мирных собраний, содержание политических заключенных без соблюдения процессуальных норм и ограничение, цитата: «Свободных и честных выборов». Кроме того, Госдеп удалит упоминания о коррупции в правительствах, а также ограничении свободы интернета. Отчеты за 2024 год, подготовленные еще до вступления в должность Дональда Трампа, были подвергнуты пересмотру, и, по информации сотрудников Госдепа, будут опубликованы в мае.