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Госдеп США изменит трактовку прав человека в своём ежегодном докладе

19 апреля 2025 16:47
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Официальный Вашингтон, похоже, замахнулся на «неприкосновенное». Госдеп США изменит трактовку прав человека в своем ежегодном докладе. Соответствующее поручение федеральному исполнительному органу Штатов дала администрация Дональда Трампа. Речь идет о сокращении пунктов, которые законодательно не обязательны к обнародованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдеп США изменит трактовку прав человека в своём ежегодном докладе-2

Ежегодный американский доклад по разным странам мира больше не будет содержать критики в адрес государств за отказ в предоставлении гражданам права на свободу передвижения и организацию мирных собраний, содержание политических заключенных без соблюдения процессуальных норм и ограничение, цитата: «Свободных и честных выборов». Кроме того, Госдеп удалит упоминания о коррупции в правительствах, а также ограничении свободы интернета. Отчеты за 2024 год, подготовленные еще до вступления в должность Дональда Трампа, были подвергнуты пересмотру, и, по информации сотрудников Госдепа, будут опубликованы в мае.

# Международная политика # США

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