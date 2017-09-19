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Международная организация труда: около 40 млн человек в мире находятся в рабстве

19 сентября 2017 12:30
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Около 40 миллионов человек в мире обращены в рабство. Такие данные приводит Международная организация труда за 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 25 миллионов работают принудительно, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак.

Международная организация труда: около 40 млн человек в мире находятся в рабстве-1

Среди людей, находящихся в неволе, большинство – женщины и девушки. Кроме того, по данным исследования, более 150 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет заставляют работать.

В заявлении Организации отмечается, что цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом.

# Фотофакт # Насилие

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