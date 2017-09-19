Международная организация труда: около 40 млн человек в мире находятся в рабстве

Около 40 миллионов человек в мире обращены в рабство. Такие данные приводит Международная организация труда за 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 25 миллионов работают принудительно, еще 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак.

Среди людей, находящихся в неволе, большинство – женщины и девушки. Кроме того, по данным исследования, более 150 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет заставляют работать.