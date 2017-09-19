Прямой эфир

В Швейцарии найдены купюры в 500 евро, спущенные в канализацию

19 сентября 2017 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Швейцарские прокуроры начали расследование инцидента с купюрами, спущенными в канализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банкноты номиналом 500 евро были обнаружены в туалетах отделения банка в Женеве и трех близлежащих ресторанах. Большинство из них разрезали на части. На чистку труб после происшествия потребовалось несколько тысяч швейцарских франков.

Стоит отметить, власти ЕС намерены вывести банкноты номиналом 500 евро из обращения уже в 2018 году, так как их часто используют в незаконных операциях.

# Фотофакт # Деньги

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае потерпело крушение рыболовецкое судно: 40 судов и сотни человек ищут пропавших моряков
19 сентября 2017 08:48

В Китае потерпело крушение рыболовецкое судно: 40 судов и сотни человек ищут пропавших моряков

В Лондоне крупный пожар в складских помещениях: жителям советуют не покидать дома и закрыть окна
19 сентября 2017 08:42

В Лондоне крупный пожар в складских помещениях: жителям советуют не покидать дома и закрыть окна

Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории: серьезные жертвы понесла Доминика
19 сентября 2017 08:29

Ураган «Мария» достиг максимальной пятой категории: серьезные жертвы понесла Доминика