Ураган «Мария» добрался до французской Мартиники: 3-метровые волны накрыли побережье
Разрушительный ураган «Мария» добрался до французской Мартиники. Побережье накрывают огромные волны: высота достигает 3 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На острове повалены десятки деревьев. Дороги постепенно исчезают под водой. Есть опасения схода оползней и селей.
Тем временем, в островном государстве Доминика подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. По словам премьер-министра, ураган разрушил «всё, что можно купить за деньги». О погибших или пострадавших пока не сообщается.
На заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико – введен режим ЧП. Местные жители спешно опустошают полки магазинов, пытаясь заготовить все необходимое. Они еще не оправились от удара, нанесенного смертоносной «Ирмой». Многие до сих пор находятся во временных убежищах.