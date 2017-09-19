Ураган «Мария» добрался до французской Мартиники: 3-метровые волны накрыли побережье

Разрушительный ураган «Мария» добрался до французской Мартиники. Побережье накрывают огромные волны: высота достигает 3 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На острове повалены десятки деревьев. Дороги постепенно исчезают под водой. Есть опасения схода оползней и селей.

Тем временем, в островном государстве Доминика подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. По словам премьер-министра, ураган разрушил «всё, что можно купить за деньги». О погибших или пострадавших пока не сообщается.