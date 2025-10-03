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Мерц жестко раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС

03 октября 2025 13:46
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Мерц жестко раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС-0

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против финансирования проекта «cтена дронов» за счет ЕС, высказав свое мнение на закрытом саммите в Копенгагене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

По словам зарубежного издания, Мерц в «очень резких» выражениях отозвался о данной инициативе. Некоторые политики поддержали инициативу, но предложили изменить ее название, чтобы избежать ассоциаций с оборонительными сооружениями прошлого.

Проект предполагает создание системы наблюдения и защиты от беспилотных летательных аппаратов вдоль границы с Россией.

Он разрабатывается совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Стоимость оценивается в один миллиард евро, и в настоящее время подбираются технические решения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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