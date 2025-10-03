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Нехватка лекарств в ЕС достигла рекордного уровня – проблема стала критической для ряда пациентов

03 октября 2025 13:46
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Евросоюз переживает тяжелую и опасную проблему. Нехватка лекарств достигла рекордного уровня. Об этом говорится в новом докладе Европейской счетной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, в дефиците сейчас около 140 препаратов, которые считаются критически важными для здоровья людей.

В этот список попали антибиотики, используемые для лечения многих инфекций, а также лекарственные средства, помогающие при сердечно-сосудистых заболеваниях. Эта проблема уже стала критической для пациентов в Бельгии, Испании и Франции.

Дефицит объясняется несколькими причинами, в том числе и ростом спроса. Однако основной является кризис европейской фармацевтической отрасли, где из-за стоимости энергии отмечаются проблемы с производственными мощностями. Влияние оказывают и бюрократические барьеры, в частности, недостатками общего контроля и различиями в национальном законодательстве стран ЕС.

# Кризис в ЕС

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