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Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?

07 августа 2019 08:20
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Новости Казахстана. Казахстан – единственная из стран СНГ, где гнездятся розовые фламинго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?-1

Самая большая популяция этих пернатых живет на озере Тенгиз.

Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?-4

Их привлекает здешняя мелководная почва, водоросли и красные рачки. Для птиц это настоящее лакомство. В период гнездования берега водоема населяют до 70 тысяч особей.

Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?-7

Алексей Кокшкин, заместитель директора Коргалжынского государственного природного заповедника:
Нас удивляет это явление. Еще озеро Тенгиз начинает открываться, казалось бы, первая водичка, еще снег лежит, а им «уж замуж невтерпеж». Думаешь, ну подождали бы хоть полмесяца – месяц до тепла, нет, они прилетают. Бывает, первых уже видим в конце марта.

Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?-10

В этом заповеднике птицы обновляют оперение и высиживают птенцов. А спустя полгода, когда молодняк полон сил для длительного перелета, фламинго возвращаются в южные Иран, Ирак, Индию, Францию и африканские страны. Маршрут не меняют на протяжении столетий.

Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?-13

# Птицы # Фотофакт

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