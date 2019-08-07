Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?

Новости Казахстана. Казахстан – единственная из стран СНГ, где гнездятся розовые фламинго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Казахстан – единственная из стран СНГ, где гнездятся розовые фламинго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая большая популяция этих пернатых живет на озере Тенгиз.
Их привлекает здешняя мелководная почва, водоросли и красные рачки. Для птиц это настоящее лакомство. В период гнездования берега водоема населяют до 70 тысяч особей.
Алексей Кокшкин, заместитель директора Коргалжынского государственного природного заповедника:
Нас удивляет это явление. Еще озеро Тенгиз начинает открываться, казалось бы, первая водичка, еще снег лежит, а им «уж замуж невтерпеж». Думаешь, ну подождали бы хоть полмесяца – месяц до тепла, нет, они прилетают. Бывает, первых уже видим в конце марта.
В этом заповеднике птицы обновляют оперение и высиживают птенцов. А спустя полгода, когда молодняк полон сил для длительного перелета, фламинго возвращаются в южные Иран, Ирак, Индию, Францию и африканские страны. Маршрут не меняют на протяжении столетий.