Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?

Новости Казахстана. Казахстан – единственная из стран СНГ, где гнездятся розовые фламинго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая большая популяция этих пернатых живет на озере Тенгиз.

Их привлекает здешняя мелководная почва, водоросли и красные рачки. Для птиц это настоящее лакомство. В период гнездования берега водоема населяют до 70 тысяч особей.

Алексей Кокшкин, заместитель директора Коргалжынского государственного природного заповедника:

Нас удивляет это явление. Еще озеро Тенгиз начинает открываться, казалось бы, первая водичка, еще снег лежит, а им «уж замуж невтерпеж». Думаешь, ну подождали бы хоть полмесяца – месяц до тепла, нет, они прилетают. Бывает, первых уже видим в конце марта.