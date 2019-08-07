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Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек

07 августа 2019 08:07
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Новости Афганистана. На западе Кабула прогремел мощный взрыв: пострадали около 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек-1

Столб дыма виден с расстояния в несколько километров. По словам очевидцев, после взрыва раздались выстрелы. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.

Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек-4

По предварительным данным, атаку осуществили в управлении полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек-7

# Взрыв # Фотофакт

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