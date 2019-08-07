Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек

Новости Афганистана. На западе Кабула прогремел мощный взрыв: пострадали около 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столб дыма виден с расстояния в несколько километров. По словам очевидцев, после взрыва раздались выстрелы. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.