Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов

Новости мира. США усилили экономическую блокаду Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый указ Дональда Трампа блокирует всё имущество правительства Боливарианской Республики, находящееся под юрисдикцией Соединённых Штатов, в том числе и национальной нефтяной компании Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон заморозил на счетах Каракаса более 20 миллиардов долларов, которыми власти Венесуэлы теперь не могут пользоваться.