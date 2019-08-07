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Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов

07 августа 2019 06:49
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Новости мира. США усилили экономическую блокаду Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов-1

Новый указ Дональда Трампа блокирует всё имущество правительства Боливарианской Республики, находящееся под юрисдикцией Соединённых Штатов, в том числе и национальной нефтяной компании Венесуэлы.

Таким образом, Вашингтон заморозил на счетах Каракаса более 20 миллиардов долларов, которыми власти Венесуэлы теперь не могут пользоваться.

Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов-4

В ответ президент Мадуро заявил, что Штаты фактически развязали экономическую войну против Каракаса. Аналитики считают, что так Штаты продемонстрировали заинтересованность в дальнейшей дестабилизации ситуации в Венесуэле.

# Международная политика # Фотофакт

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