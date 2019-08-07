Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов

Новости мира. США усилили экономическую блокаду Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. США усилили экономическую блокаду Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый указ Дональда Трампа блокирует всё имущество правительства Боливарианской Республики, находящееся под юрисдикцией Соединённых Штатов, в том числе и национальной нефтяной компании Венесуэлы.
Таким образом, Вашингтон заморозил на счетах Каракаса более 20 миллиардов долларов, которыми власти Венесуэлы теперь не могут пользоваться.
В ответ президент Мадуро заявил, что Штаты фактически развязали экономическую войну против Каракаса. Аналитики считают, что так Штаты продемонстрировали заинтересованность в дальнейшей дестабилизации ситуации в Венесуэле.