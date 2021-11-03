Блокировка портала Deutsche Welle в Беларуси. МИД России прокомментировал реакцию Германии

В МИД России прокомментировали неадекватную реакцию Берлина на блокировку в Беларуси портала Deutsche Welle. Решение было принято в связи с распространением источника ссылок на материалы, признанные экстремистскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии по этому поводу возник настоящий медийный шторм. В правительстве нашу страну обвинили в нарушении свобод, обозвав «диктатурой». Тогда, как отметили в МИД России, возникает закономерный вопрос, можно ли в таком случае считать диктатурой страны Балтии и саму ФРГ?

Так, в Латвии буквально штампуют уголовные обвинения против журналистов, в Литве официально запрещают вещание российским медиаоператорам, в Эстонии, угрожая тюремными сроками, фактически закрывают редакцию Sputnik. В деятельности отдельных, проще говоря, невыгодных СМИ, отказывает и Берлин.

В МИД России напомнили историю про медийный психоз вокруг канала Russia Today. Протест Москвы, равно как и возмущение пользователей, были проигнорированы. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, европейские политики пытаются защитить высокие западные стандарты в области свободы слова, которых уже давно нет.