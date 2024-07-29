Медведев жестко прокомментировал церемонию открытия ОИ-2024 в Париже

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев подверг резкой критике церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал открытие «позором» из-за пародийного представления «Тайная вечеря», где апостолы были изображены трансвеститами.

Он потребовал провести сравнение с Олимпиадой в Сочи и Чемпионатом мира по футболу в России.

За некоторые аспекты этой церемонии извинились Международный олимпийский комитет и руководитель по связям с общественностью оргкомитета Олимпиады.