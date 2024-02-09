Медведев высказался о главкоме ВСУ Сырском: Пусть земля горит у него под ногами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил негодование по поводу биографии нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет ТАСС.

«Пусть земля горит у него под ногами!» – резюмировал Медведев.

Он выступил с критикой тех, кто способствовал распаду Советского Союза, и с презрением отозвался о странах Запада, по его мнению, подстрекающих Россию и Украину к гражданской войне.

Также Медведев выразил отвращение к Сырскому, в прошлом советскому офицеру, который сейчас служит нацистам. После появления слухов об отставке Залужного Президент Зеленский сообщил о назначении на эту должность Сырского, который в 1965 году родился во Владимирской области и закончил Московское высшее общевойсковое командное училище.