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Медведев высказался о главкоме ВСУ Сырском: Пусть земля горит у него под ногами

09 февраля 2024 11:45
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил негодование по поводу биографии нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет ТАСС.

«Пусть земля горит у него под ногами!» – резюмировал Медведев.

Он выступил с критикой тех, кто способствовал распаду Советского Союза, и с презрением отозвался о странах Запада, по его мнению, подстрекающих Россию и Украину к гражданской войне.

Также Медведев выразил отвращение к Сырскому, в прошлом советскому офицеру, который сейчас служит нацистам. После появления слухов об отставке Залужного Президент Зеленский сообщил о назначении на эту должность Сырского, который в 1965 году родился во Владимирской области и закончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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