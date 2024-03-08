Медведев сожалеет, что Зеленский не пострадал во время удара по Одессе

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что атака на кортеж украинского лидера Владимира Зеленского не планировалась. Об этом пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что если бы цель была задана, то удар был бы осуществлен. Он выразил огорчение, что удар был нанесен в заранее определенном месте, и посетовал, что случайность не смогла изменить судьбу «первого генитального музыканта».

«Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место», – добавил Медведев.

Он завершил свой пост латинской фразой: «Nullum malum sine aliquo bono!» (Нет зла без добра).