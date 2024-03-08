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Медведев сожалеет, что Зеленский не пострадал во время удара по Одессе

08 марта 2024 09:36
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что атака на кортеж украинского лидера Владимира Зеленского не планировалась. Об этом пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что если бы цель была задана, то удар был бы осуществлен. Он выразил огорчение, что удар был нанесен в заранее определенном месте, и посетовал, что случайность не смогла изменить судьбу «первого генитального музыканта».

«Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место», – добавил Медведев.

Он завершил свой пост латинской фразой: «Nullum malum sine aliquo bono!» (Нет зла без добра).

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дмитрий Медведев

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