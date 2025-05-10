Медведев прокомментировал визит лидеров ЕС в Киев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с визитом лидеров 4 стран Евросоюза в Киев указал Владимиру Зеленскому на его недавние угрозы в адрес гостей парада в честь Дня Победы в Москве.

Медведев в своем Telegram-канале рассуждает, какими могут быть действия Зеленского при получении сообщения о том, что РФ «не может больше «гарантировать безопасность пребывания» лидеров стран ЕС на территории Украины.

«Ладно, не дергайся», – продолжил Медведев, добавив, что ВС РФ, «в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом».

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