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Медведев предложил ввести после ордена Бандеры орден Зеленского

02 мая 2023 12:49
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял предложение по поводу возможности учреждения в качестве госнаграды ордена украинского националиста Степана Бандеры, посоветовав ввести ордена в честь прочих приверженцев нацизма, сообщает РИА Новости.  

Петиция с соответствующим предложением ранее была зарегистрирована на сайте офиса украинского президента. «Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Бандеры», – написал Медведев.  

Медведев также в шутку предложил подумать о введении ордена имени Владимира Зеленского: «А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология... А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай».  

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Степан Бандера

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