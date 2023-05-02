Медведев предложил ввести после ордена Бандеры орден Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял предложение по поводу возможности учреждения в качестве госнаграды ордена украинского националиста Степана Бандеры, посоветовав ввести ордена в честь прочих приверженцев нацизма, сообщает РИА Новости.

Петиция с соответствующим предложением ранее была зарегистрирована на сайте офиса украинского президента. «Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Бандеры», – написал Медведев.

Медведев также в шутку предложил подумать о введении ордена имени Владимира Зеленского: «А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология... А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай».