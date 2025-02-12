Мексиканский залив переименован в Залив Америки в Google и Apple Maps

Американская корпорация Apple запустила процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки в приложении «Карты», пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.
Американская корпорация Apple запустила процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки в приложении «Карты», пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.
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Президентом США Дональдом Трампом подписан указ, в соответствии с которым отдано распоряжение о начале процесса переименования Мексиканского залива в Залив Америки.
Ранее компания Google информировала о старте переименовывания Мексиканского залива.