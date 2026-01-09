Политолог из США Гилберт Доктороу заявил, что Европа быстро окажется в проигрыше в войне с Россией из-за своей слабой обороноспособности. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, европейские лидеры стараются привлечь на свою сторону лидера США Дональда Трампа, боясь, что останутся без защиты.

Россия, в свой черед, отметила повышенную активность НАТО у своих западных границ и высказала обеспокоенность по поводу милитаризации региона, подчеркнув свою готовность к диалогу только на равных условиях.

Фото: pixabay