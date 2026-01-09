Прямой эфир

Европа очень быстро проиграла бы в войне с РФ – политолог Доктороу

09 января 2026 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политолог из США Гилберт Доктороу заявил, что Европа быстро окажется в проигрыше в войне с Россией из-за своей слабой обороноспособности. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, европейские лидеры стараются привлечь на свою сторону лидера США Дональда Трампа, боясь, что останутся без защиты.

Россия, в свой черед, отметила повышенную активность НАТО у своих западных границ и высказала обеспокоенность по поводу милитаризации региона, подчеркнув свою готовность к диалогу только на равных условиях.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Мариани: операция США в Венесуэле иллюстрирует двойные стандарты ЕС
09 января 2026 08:31

Мариани: операция США в Венесуэле иллюстрирует двойные стандарты ЕС

Масштабные протесты будут проходить в Италии весь январь
09 января 2026 08:30

Масштабные протесты будут проходить в Италии весь январь

80% французов не верят, что в 2026 году будут решены ключевые проблемы страны
09 января 2026 08:27

80% французов не верят, что в 2026 году будут решены ключевые проблемы страны